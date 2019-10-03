دبي - بواسطة محمد فارس كيفية إزالة بيانات الموقع من الصور ومقاطع الفيديو في iOS 13 © Tech World قدمت بواسطة

على طول الطريق، تضاعفت شركة آبل من حيث الأمان والخصوصية في نظام تشغيلها الأحدث iOS 13 ، وتتمثل إحدى الميزات المفضّلة الآن لدى المستخدمين، في خيار إزالة العلامات الجغرافية أو بيانات الموقع من الصور.

حيث في السابق، لم تكن هناك طريقة لحذف بيانات تعريف الموقع، أما الآن فقد أصبحت العملية أكثر وضوحًا.

وبالنظر للتهديدات الأمنية وحقيقة أنه كيف يمكن ممارسة الأذى بسهولة عند استغلال العلامات الجغرافية، يبدو أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

لذلك، إذا كنت على استعداد لمشاركة بعض اللقطات المفضلة لديك على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي نظام أساسي آخر دون علامات جغرافية ولكنك غير متأكد من كيفية إزالة بيانات الموقع من الصور ومقاطع الفيديو في iOS 13، فهذا الدليل السريع يناسبك.

كيفية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو دون علامات جغرافية على iOS 13؟

تحتوي الصور والفيديو التي تم التقاطها عبر آيفون أو آيباد، على الكثير من المعلومات بما في ذلك الموقع الذي تم التقاطها فيه، ويطلق على هذه المعلومات بالبيانات الوصفية.

وباستخدام الصور مع إحداثيات تحديد الموقع الجغرافي الموسومة في بيانات EXIF ​، يمكن لأي شخص معرفة مكان التقاط الصور.

وإلى جانب الحماية، تلعب البيانات الوصفية دورًا حيويًا في تنظيم مكتبة الصور الخاصة بك، بحيث يمكنك بسهولة الوصول إلى صور معينة تم التقاطها في مكان محدد أو في تاريخ / شهر / سنة معينة.

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ومع ذلك، دعنا نكتشف الطريقة الصحيحة لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو بدون بيانات الموقع على آيفون وآيباد، وهي على النحو التالي:

أولًا، قم بتشغيل تطبيق الصور على جهاز.

الآن، حدد الصورة أو الفيديو التي تريد مشاركتها، وعند مشاركة صورة واحدة، ما عليك سوى اختيارها ثم الضغط على زر المشاركة، وإذا كنت تشارك أكثر من صورة واحدة، فانقر فوق تحديد في الأعلى، ومن ثم اختر الصور التي تريد مشاركتها، بعد ذلك، تأكد من النقر على زر المشاركة.

في واجهة المشاركة المفتوحة، انقر فوق “خيارات” الموجودة بجوار الموقع الذي تم التقاط صورتك فيه.

عند هذه الخطوة قم بالتمرير على المفتاح بجوار الموقع ثم انقر فوق تم في الأعلى للتأكيد.

ملاحظة مهمة:

في شاشة الخطوة السابقة، يجب أن ترى خيارًا يسمى “All Photos Data” والذي يسمح لك بمشاركة صورك بجودة أصلية بالإضافة إلى تحرير السجل والبيانات الوصفية عبر AirDrop، ولكن لكي تعمل، ستحتاج إلى الحفاظ على تمكين خيار الموقع.

واستكمالًا للخطوات، تابع وشارك الصور عبر الوسائط المفضلة لديك.

في الختام، بعد أن تعرفنا على الطريقة السريعة لمسح بيانات تعريف الموقع من صورك تأكد من استخدامها، خاصةً عند مشاركتها على مواقع الشبكات الاجتماعية فيسبوك وإنستجرام.

وبصرف النظر عن ميزة الأمان المفيدة هذه، فإن تطبيق الصور يحتوي أيضًا على أدوات تحرير مُحسَّنة، التي يمكنك الاستعانة بها في تحرير صورك ومقاطعك الفيديو في هاتفك الآيفون أو جهازك الآيباد.

التدوينة كيفية إزالة بيانات الموقع من الصور ومقاطع الفيديو في iOS 13 ظهرت أولاً على عالم التقنية.