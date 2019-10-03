شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب فى الوسط العربى داخل أراضى الـ48 بسبب ارتفاع معدلات القتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشهد الوسط العربي داخل أراضي الـ48، اليوم الخميس، إضرابا عاما ومظاهرة قطرية ضمن سلسلة فعاليات أخرى أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، في مواجهة استفحال جرائم القتل، في ظل تقاعس مريب من قبل الشرطة الإسرائيلية في وضع حد لها.

ويأتي هذا الإضراب العام في كافة البلدات العربية في أراضي 48 بناءً على قرار اتخذته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، في اجتماع طارئ عُقِد في قرية مجد الكروم بالداخل (أراضي الـ48)، في أعقاب مقتل الشقيقين أحمد وخليل مناع.

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وأكدت اللجنة على أن إضراب اليوم يشمل كافة المدارس والمؤسسات التعليمية العربية، والمحال التجارية والمرافق العامة، كما تقرر تنظيم مظاهرة قطرية بعد ظهر اليوم في مجد الكروم، وذلك خلافا لما حاولت وزارة التعليم الإسرائيلية، الترويج له في محاولة لكسر الإضراب.

ونتيجة تزامن إعلان الإضراب مع جلسة افتتاح الكنيست الـ22، اليوم، أعلن نواب القائمة العربية المشتركة مقاطعتهم للجلسة الافتتاحية تعبيراً عن الغضب إزاء تواطؤ الشرطة في جرائم القتل.