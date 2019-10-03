شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق على تشغيل المعابر الحدودية بين السودان وجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، اجتماعات جولتها الرابعة عشر، فى جوبا، باتفاق على تشغيل المعابر الحدودية بين البلدين.

وترأس وفد السودان المشارك فى الاجتماعات رئيس الأركان المشتركة فى القوات المسلحة المكلف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.

وقالت القوات المسلحة السودانية، فى بيان، إن الجانبين أكدا الالتزام بخلو المنطقة الآمنة منزوعة السلاح وانسحاب القوات منها، وتم الاتفاق على تفعيل المعابر الحدودية، وتشكيل لجنة لمراجعتها، وإزالة كافة الموانع بها، كما اتفق الجانبان على تمكين آلية المراقبة والتحقق من عملها بالقدرة الكاملة.

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وأكد السودان وجنوب السودان الحرص على إنفاذ كل ماتم التوصل إليه من قرارات، تطويرا للعلاقات، وتعزيزا للأمن والاستقرار فى البلدين.

وتقرر عقد جولة أخرى للآلية السياسية والأمنية بين السودان وجنوب السودان، فى جوبا، فى 13 اكتوبر الجاري، لمتابعة تنفيذ تلك القرارات.