شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع خدمة الانترنت فى عموم العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة (السومرية نيوز) صباح اليوم الخميس، بانقطاع خدمة الانترنت فى عموم المحافظات العراقية. وجاء ذلك على خلفية التظاهرات التى تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل. Advertisements وفى وقت سابق أمس الأربعاء، بدت مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر وإنستجرام وتطبيق التراسل واتس آب معطلة فى أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان الذى يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت. يذكر أن بغداد تشهد حاليا حظرا للتجوال المركبات والأشخاص بدأ منذ الخامسة فجرا والى اشعار اخر.

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