شكرا لقرائتكم خبر عن من طلاب الإمارات لشعب مصر: جيشكم خير أجناد الأرض وحفظ الله قادتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المدون الإماراتى إبراهيم بهزاد، لافتة دعم للدولة المصرية، قام بعملها عدد من طلاب دولة الإمارات العربية الشقيقة فى إحدى المدارس بالإمارات، مكتوب عليها: "بنحبك يا مصر ، حفظ الله مصر وشعبها الأصيل وقياداتها الحكيمة وجيشها خير أجناد الأرض ورجال أمنها وكل محب لها.. إهداء من طلاب دولة الإمارات إلى شعب مصر وقياداتها".

وكتب "بهزاد" عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" : طلبة دولة الإمارات العربية المتحدة يشاركون جمهورية مصر العربية وشعبها الكريم في استقرارها من الفوضى.. أدام الله الأمن والأمان لمصر⁩، عيشى بلادى الإمارات وتحيا مصر".