شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض نسبة الهجمات الإلكترونية على مواقع الإمارات بنسبة 21% خلال 9 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض عدد الهجمات التى تعرضت لها المواقع الإلكترونية فى الإمارات، إلى 276 هجمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، وبتراجع نسبته 21% تقريبا فى حال مقارنتها مع الفترة نفسها من العام 2018، التى بلغ فيها عدد الهجمات 349 هجمة.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جاء الانخفاض فى الهجمات الإلكترونية وفق ما تظهره أحدث الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات، بدعم من زيادة جهود الفريق الوطنى للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى التابع للهيئة.

وعادة ما تستهدف الهجمات المواقع الإلكترونية التابعة للهيئات الحكومية، وشبه الحكومية، بالإضافة إلى قطاعى البنوك والطاقة.

وتفصيلا على المستوى الشهرى، فقد بلغ عدد الهجمات الإلكترونية التى تصدى لها الفريق الوطنى للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى، نحو 46 هجمة خلال شهر سبتمبر من العام الجارى، وصنفت الهيئة 36 هجمة ضمن فئة المتوسطة من حيث التأثير الذى خلفته فى حين كان هناك 4 هجمات شديدة التأثير و6 أخرى منخفضة.

Advertisements

وكانت الهجمات التى جرى التصدى لها فى سبتمبر الماضى، عبارة عن 17 ثغرة أمنية، و12 محاولة احتيال بالبريد الإلكترونى، و11 خطأ فى الإعدادات، وشملت الإشعارات الأمنية خلال شهر سبتمبر إشعارا متقدما عن مجموعات خبيثة بالإضافة إلى إشعار متقدم أيضا عن حملات قرصنة إلكترونية تستخدم بعض الأبواب الخلفية والأنظمة المعرضة للاختراق.

وعلى صعيد تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق، فقد بلغ عددها 63 منذ بداية العام 2019، وحتى نهاية شهر سبتمبر منها 28 فحصا للثغرات و35 اختبار اختراق.

وطالبت الهيئة جميع الجهات بحماية بياناتهم، وذلك من خلال استخدام أكثر من طبقة للحماية إلى جانب استخدام أنظمة منع الإعلانات التى قد تساعد فى التخلص من الإعلانات الخبيثة ، مؤكدة ضرورة تحميل البرامج والتطبيقات من المتاجر الرسمية فقط .