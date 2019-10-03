شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يتوجه إلى روسيا للمشاركة فى أعمال منتدى فالداى للحوار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، اليوم الخميس، إلى روسيا، فى زيارة يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، والتطورات الإقليمية الراهنة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس، أن الملك عبد الله سيشارك فى أعمال منتدى "فالداى" للحوار، الذى يعقد فى مدينة سوتشى بمشاركة الرئيس الروسى وعدد من رؤساء الدول، حيث يلقى كلمة فى الجلسة الرئيسية للمنتدى.
ويعقد منتدى "فالداي" هذا العام تحت شعار "النظام العالمى نظرة من الشرق"، ويناقش دور ونفوذ الشرق المتصاعد على الساحة العالمية، وتسوية قضية الشرق الأوسط، وبناء أسس التعاون فى الفضاء الأوراسى الكبير، والتعاون فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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