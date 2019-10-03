شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مراحل هبوط هزاع المنصورى من محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنطلق هزاع المنصورى من محطة الفضاء الدولية، اليوم فى رحلة العودة إلى الأرض عند الساعة 11:35 صباحاً، ومن المتوقع أن يصل إلى الأرض فى كازاخستان عن الساعة 2:59 مساء بتوقيت الإمارات.

و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، تتكون مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 12» من 3 أجزاء، هى: "الوحدة المدارية"، و"وحدة الالتحام" و"وحدة الهبوط"، وأثناء عودتها إلى الأرض تنفصل الأولى والثانية، وتحترقان فى الجو، لتبقى الأخيرة التى تحمل رواد الفضاء.

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وكان هزاع المنصورى، قد انطلق إلى محطة الفضاء الدولية الأسبوع الماضى على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 15"، فى لحظة تاريخية، وبعد قضاء ثمانية أيام على متن المحطة، يعود المنصورى إلى الأرض، اليوم، بعد مشاركته فى العديد من التجارب العلمية (16 تجربة)، والتقاطه العديد من الصور الجوية للأرض، ومقاطع الفيديو.