شاهد.. هزاع المنصورى يودع فريق محطة الفضاء الدولية قبل الهبوط إلى الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى محطة الفضاء الدولية، صباح اليوم، مع زملائه نك هايج وألكسى أوفشينين، قبل الانطلاق إلى الأرض على متن المركبة سويوز أم أس 12.
و وفقا لموقع "البيان" الإماراتية، ذكرت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روسكوزموس"، أن البوابات بين المركبة الفضائية SoyuzMS12 وبين محطة الفضاء الدولية مغلقة، وسيتم إلغاء التثبيت بينهما على الساعة 07:37 حسب التوقيت العالمى.
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