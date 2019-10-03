شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هزاع المنصورى يودع فريق محطة الفضاء الدولية قبل الهبوط إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى محطة الفضاء الدولية، صباح اليوم، مع زملائه نك هايج وألكسى أوفشينين، قبل الانطلاق إلى الأرض على متن المركبة سويوز أم أس 12.

Advertisements

و وفقا لموقع "البيان" الإماراتية، ذكرت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روسكوزموس"، أن البوابات بين المركبة الفضائية SoyuzMS12 وبين محطة الفضاء الدولية مغلقة، وسيتم إلغاء التثبيت بينهما على الساعة 07:37 حسب التوقيت العالمى.