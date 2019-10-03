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السعودية تقول إنها استعادت إنتاج النفط بالكامل بعد هجوم

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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد هجوم على منشأتين تابعتين لها في الشهر الماضي وإنها تركز حاليا على إدراج شركتها العملاقة للطاقة أرامكو السعودية.

وأبلغ الوزير مؤتمرا للطاقة في موسكو اليوم الخميس أن طاقة إنتاج النفط حاليا في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا.

 

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