الخميس 3 أكتوبر 2019

كيف توصل السماعات اللاسلكية بساعة أبل

كتب متابعات_الخليج 365

لا يعرف الكثير أن بإمكانهم تشغيل الموسيقى والبودكسات أو أي محتوى صوتي آخر مخزن في الساعة دون استخدام هاتف آيفون الخاص بهم.



وسيحتاج المستخدم إلى توصيل ساعته الذكية بسماعات تدعم شبكة البلوتوث أو سماعات أبل اللاسلكية Airpods.

يمكنك استخدام سماعات AirPods التي تتم مزامنتها تلقائيا مع ساعة أبل أو أي سماعة لاسلكية أخرى من خلال الخطوات التالية:

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1- ضع سماعات الرأس أو سماعات الأذن في وضع الاقتران، وتذكر أن طريقة الاقتران تختلف بناءً على الطراز الذي تملكه، لكن بشكل عام تحتاج ببساطة إلى الضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ست إلى عشر ثوانٍ حتى يبدأ ضوء الحالة في الوميض.

2- في ساعة أبل، اضغط على Digital Crown واذهب إلى الإعدادات.

3- الآن اضغط على خيار "بلوتوث".

4- في قائمة الأجهزة على صفحة البلوتوث، انقر فوق سماعات الرأس عند ظهورها، إذا لم تظهر، فتأكد من أن سماعات الرأس لا تزال في وضع الاقتران، وتأكد من تشغيل شبكة البلوتوث في أسفل الشاشة بساعة أبل.

بعد هذه الخطوات سيتم اقتران السماعة اللاسلكية بساعة أبل الذكية وستكون مستعدا للاستماع إلى الموسيقى عبر ساعة أبل Apple Watch بشكل مستقل بدلا من هاتف آيفون.