وزير الطاقة السعودي يكشف عن تحد جديد بعد هجمات أرامكو

وأشار الوزير خلال جلسة حوار بمشاركة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي، المنعقد حاليا في موسكو، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة.
وانطلقت في العاصمة موسكو، أمس الأربعاء، فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي التي ستستمر حتى السبت المقبل، وسط مشاركة دولية واسعة من مسؤولين وخبراء في مجال الطاقة.
ويمثل المنتدى منصة يتبادل المشاركون عبرها الآراء حول سوق النفط والتحديات التي تواجهها، وسبل تذليل العقبات باعتبار أن النفط قطاع حيوي في الاقتصاد العالمي.
وأكد الأمير السعودي أن المملكة أمامها تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأسهم "أرامكو".
وأوضح: "السعودية استطاعت استعادة مستوى الإنتاج بشكل كامل بعد الهجمات التي استهدفت منشأتين لـ"أرامكو" في شرق المملكة".
وتابع: "الطاقة الإنتاجية الحالية للمملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا".
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