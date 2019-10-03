رئيس وزراء لبنان: لن أتوقف عن العمل مهما شنوا حملات ضدي

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انتقد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بشكل غير مباشر ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن وجود علاقة أقامها مع عارضة أزياء جنوب إفريقية.

وقال الحريري: "مهما شنوا حملات ضدي لن أتوقف عن العمل"، مضيفا: "كلما قمنا بإنجاز ما، يأتي من يهاجم هذا الإنجاز، وبعض السياسيين يدعي أن لا ذنب لهم بما يحصل، في حين أن ما نمر به هو بفعل الخلافات بين كل الأحزاب السياسية بمن فيها تيار المستقبل"، وفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو الدولية " الفرنسية.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قد ذكرت أن الحريري أقام قبل تولي منصبه على رأس الحكومة اللبنانية علاقة مع عارضة أزياء من أفريقيا الجنوبية، وقد يكون دفع لها مبلغا قدره 16 مليون دولار.

وقالت الصحيفة الامريكية، إنها استقت معلوماتها من محكمة في جنوب إفريقيا جاء فيها أن مصلحة الضرائب شككت في وصول مبالغ ضخمة إلى حساب عارضة الأزياء هذه، وبعد التحقيق معها أفادت أنها حصلت عليها من سعد الحريري كهدية.

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مقدم من Anadolu Agency

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وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الحريري لم يشغل أي منصب رسمي في تلك الفترة، ولم يرتكب أي مخالفات قانونية، لكن ظهور التفاصيل عن العلاقة المزعومة بالفتاة جاءت في وقت صعب بالنسبة إليه، حيث يشهد لبنان أزمة مالية مطولة.

وقد أثار مقال صحيفة "نيويورك تايمز" عن الحريري وعارضة الأزياء جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسم المشاركون فيه بشكل عام إلى قسمين اثنين: قسم يرى أن هذه القصة مفتعلة وأن الغرض منها الإساءة إلى الحريري في وقت يشهد فيه لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة. وأما القسم الآخر فإنه استغل ما نشر لانتقاد الحريري لاسيما بعد أن اضطر إلى إغلاق قناة تلفزيون المستقبل الذي يملكه بسبب ضائقة مالية.

وكانت مجلة "فوربس" الأمريكية، قد قدرت ثروة سعد الحريري عام 2013 بمليار وتسع مائة مليون دولار.