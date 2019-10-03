شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 35 من مسلحى طالبان فى عمليات مختلفة فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل 35 مسلحًا من طالبان فى سلسلة من العمليات الأمنية والغارات الجوية فى مختلف أنحاء أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسئولين عسكريين، قولهم اليوم الخميس إن 4 من مسلحى طالبان قٌتلوا واُعتقل 5 آخرون فى عمليات شنتها القوات الخاصة الأفغانية فى 3 أقاليم مختلفة.

وأفاد المسئولون بأن القوات الخاصة قتلت أحد مسلحى طالبان واعتقلت 4 آخرين ودمرت مخبأ للأسلحة فى منطقة نهر السراج فى هلمند جنوب أفغانستان.

وأضاف المسئولون العسكريون أن القوات الخاصة الأفغانية ألقت القبض على مسلح آخر من طالبان خلال عملية فى منطقة تشاك وردك فى إقليم ورداك وسط أفغانستان.

وقال المسئولون إن القوات الخاصة قتلت أيضًا 3 من عناصر طالبان خلال عملية فى إقليم غازنى شرق البلاد ودمروا مخبأ للأسلحة أثناء الغارة نفسها.

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وفى سياق متصل، أعلن فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغانى -فى بيان- أن القوات الأمنية الأفغانية نفذت غارة جوية استهدفت مجموعة من مسلحى طالبان فى إقليم بلخ شمال البلاد، وأفادت التقارير الأولية بأن هذه الغارة ألحقت خسائر فادحة فى صفوف طالبان.

وأفاد البيان بأن 8 من مسلحى طالبان قُتلوا وأصيب 5 آخرون؛ جراء الغارة الجوية، مع وجود احتمالية بارتفاع عدد القتلى والمصابين فى صفوف الجماعة الإرهابية.

وأضاف فيلق شاهين 209 أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل العديد من الشخصيات الرئيسية فى طالبان فى منطقة شيمتال شمال البلاد.

وفى السياق ذاته، أعلن مسؤولون عسكريون مقتل ما لا يقل عن 18 من مسلحى طالبان وتدمير ناقلة جند مدرعة فى سلسلة من الغارات الجوية الأفغانية.

ووفقًا للمسئولين، أجرت قوات الأمن الغارات الجوية فى 6 أقاليم مختلفة: قندهار وهلمند وزابول وفراه ولوجار وجازني.