شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: بعدما طوينا صفحة الهجمات على "أرامكو" أمامنا تحديات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، أن بلاده طوت صفحة الهجمات على شركة "أرامكو" للبترول ، وأن أمام المملكة تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولى لأسهم الشركة.

وجاءت تصريحات الوزير السعودى، خلال جلسة حوار عُقِدَت على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسى، الذى انطلق أمس الأربعاء بالعاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

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ويمثل المنتدى منصة يتبادل المشاركون خلالها الآراء حول سوق النفط والتحديات التى تواجهها، وسبل تذليل العقبات باعتبار أن النفط قطاع حيوى فى الاقتصاد العالمى.