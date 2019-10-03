شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم مصرف لبنان المركزى: مستعدون لسداد ديون الدولة المقومة بالدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزى، اليوم الخميس، إن البنك مستعد لسداد ديون الدولة المستحقة المقومة بالدولار، واصفا ذلك بالخطوة الضرورية لحماية مصداقية لبنان فى الأسواق. وتوجد سندات دولية لبنانية، بقيمة 1.5 مليار دولار، تستحق السداد فى نوفمبر. Advertisements وقال سلامة، فى مؤتمر "استحقاقات الدولة اللبنانية، نحن أيضا حضرنا لتسديدها بالدولار... وهذا الأمر أعتقد أنه ضرورى ومصرف لبنان يقوم بهذا الأمر لأسباب نقدية لحماية مصداقية لبنان". كما قال سلامة، إنه يأمل فى أن توافق الحكومة على ميزانية 2020 التى ستعطى إشارات إيجابية للأسواق عبر تخفيض العجز فى البلاد.

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