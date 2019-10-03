شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لرحلة هبوط هزاع المنصورى إلى الأرض بعد قضاء 8 أيام بمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينطلق هزاع المنصورى، من محطة الفضاء الدولية، اليوم فى رحلة العودة إلى الأرض عند الساعة 11:35 صباحاً، ومن المتوقع أن يصل إلى الأرض فى كازاخستان عن الساعة 2:59 مساء بتوقيت الإمارات.

وكان هزاع المنصورى، انطلق إلى محطة الفضاء الدولية الأسبوع الماضى على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 15"، فى لحظة تاريخية، وبعد قضاء ثمانية أيام على متن المحطة، يعود المنصورى إلى الأرض، اليوم، بعد مشاركته فى العديد من التجارب العلمية (16 تجربة)، والتقاطه العديد من الصور الجوية للأرض، ومقاطع الفيديو.

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وسيغادر المنصورى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 12"، التى ستتوجه إلى الأرض عند 11:35 صباحاً، هذا ومن المتوقع أن تهبط المركبة فى كازاخستان عند 2:59 مساء بتوقيت الإمارات.

وسيعود المنصورى إلى الأرض، رفقة رائد الفضاء الأميركى "نيك هايج" ورائد الفضاء الروسى "أليكسى أوشينين"، وستهبط مركبتهم فى كازاخستان.

وتتكون مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 12" من 3 أجزاء هى "الوحدة المدارية" و"وحدة الالتحام" و«وحدة الهبوط» وأثناء عودتها إلى الأرض تنفصل الأولى والثانية، وتحترقان فى الجو، لتبقى الأخيرة التى تحمل رواد الفضاء.