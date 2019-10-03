شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: المملكة استعادت إنتاج النفط بالكامل بعد هجوم أرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد هجوم على منشأتين تابعتين لها فى الشهر الماضي وإنها تركز حاليا على إدراج شركتها العملاقة للطاقة أرامكو السعودية. وأبلغ الوزير مؤتمرا للطاقة في موسكو اليوم الخميس أن طاقة إنتاج النفط حاليا في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا.

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