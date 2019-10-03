شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاتحاد الأوروبى بالسودان تحتفل بأسبوع دبلوماسية المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت بعثة الاتحاد الأوروبى فى السودان، احتفالية بـ"أسبوع دبلوماسية المناخ"، لعام 2019، من خلال التعاون مع شركائه من المنظمات المحلية والدولية، لزيادة الوعى بين الشباب حول القضايا المتعلقة بتغيير المناخ.

وتستمر الاحتفالات، التى انطلقت فى السودان اليوم، حتى الأحد المقبل، من خلال سلسلة من النشاطات مثل زراعة الأشجار فى عدة ولايات منها الخرطوم وشمال دارفور (غرب السودان)، إضافة إلى تنظيم عدد من المنتديات والورش حول تغير المناخ والشباب.

وقال مدير التنمية والتعاون والمشروعات ببعثة الاتحاد الأوروبى، جانيك فا، إن تغير المناخ هو تهديد مباشر ووجودى، يتطلب مواجهة جماعية، مضيفا أن العالم يشهد آثارًا مدمرة متعددة لتغير المناخ، ولكن لا يزال العمل العالمى لمواجهة تغيير المناخ غير كاف.

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وأوضح جانيك فا أن التحول الأخضر يعد فرصة كبيرة للنمو المستدام، ويمكن أن يسير جنبا إلى جنب مع توفير فرص العمل والأمن الغذائى والصحة العامة.

وتُقام الاحتفالات هذا العام، تحت شعار: "الشباب والإجراءات المناخية"، حيث يتزايد عدد الشباب الذين يتصدرون الطريق بشأن تغير المناخ حول العالم.