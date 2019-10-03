شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار رعدية بالسعودية.. حار فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الخميس، طقس حار نسبيا، وسط أمطار غزيرة، على معظم الأنحاء بالسعودية ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وإليكم التفاصيل..

السعودية

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم باستمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة على مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة، فى حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق نجران ، حائل ، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالى وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبى والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة،وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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البحرين

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حار مع تواجد بعض السحب أحياناً، ثم يتحول الى رطب خلال الليل.

أما الرياح فستكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام وتصل سرعتها خلال النهار من 10 إلى 15 عقدة أحياناً، وتشهد الأمواج ارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام، و ستكون درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية، و الرطوبة النسبية: العظمى 90 %، والصغرى 20 %.



الإمارات

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام، وغائما جزئيا أحيانا ظهرا على بعض المناطق الشرقية، ورطب ليلاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز، فى نشرته اليومية، إن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية، شمالية غربية / 18 – 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:59 وعند الساعة 05:04 والجزر الأول عند الساعة 09:30 الثانى عند الساعة 40:22 ..ويكون الموج فى بحر عمان خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة12:18 والثانى عند الساعة 01:47 والجزر الاول عند الساعة 00: 19 وعند الساعة 07:38.