شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلا قيد الإنشاء شمال الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيل، اليوم الخميس، منزلا قيد الانشاء فى بلدة بيت امر، شمال الخليل جنوب الضفة الغربية. وقال الناشط الإعلامى محمد عوض - فى تصريح اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال هدمت منزلا قيد الانشاء - مساحته 150 مترا مربعا - قرب شارع القدس الخليل، فى منطقة واد الشيخ. يذكر أن قوات الاحتلال تستهدف المواطنين وممتلكاتهم فى شارع القدس الخليل، وتتعمد التضييق عليهم من خلال هدم المنازل والاستيلاء على الأراضى.

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