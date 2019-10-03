4 أسابيع إضراب.. وقفة تضامن مع معلمي الأردن أمام مجمع النقابات

عمان/ليث الجنيدي/ الخليج 365

بدأ المئات من الأردنيين، بالتوافد إلى مجمع النقابات المهنية وسط العاصمة عمان؛ للمشاركة في وقفة تدعم مطالب المعلمين المضلابين عن العمل منذ مطلع العام الدراسي.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن المشاركين رفعوا لافتات كتب عليها :"المعلم أيقونة النهضة" و "مطالب للمعلمين ليست للرفاهية وإنما حقوق"، وغيرها من العبارات الأخرى.

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وهتفوا :"لا نكل ولا نلين.. مطلبنا علاوة 50 (العلاوة المالية يطالبون بها)"، و "اهتف سمع كل الناس.. العلاوة إلنا أساس"، و "اهتف سمع كل الناس..معلم ترفع الراس".

وتنظم وقفة اليوم مع إكمال معلمي الأردن أسبوعا دراسيا رابعا في إضراب مفتوح، للمطالبة بعلاوة مستحقة.

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