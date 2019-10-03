العراق.. انقطاع الإنترنت بأغلب المناطق تزامنًا مع احتجاجات

العراق/ أمير السعدي/الخليج 365

انقطعت خدمة الإنترنت، الخميس، عن معظم أنحاء العراق بما في ذلك العاصمة بغداد، وفق مرصد "نت بلوكس" المتخصص في مراقبة أنشطة الإنترنت.

وأوضح المرصد أن معدل الاتصال انخفض إلى ما دون 70 في المئة، مصحوبًا بحظر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد يومين من التظاهرات الشعبية.

وأشار المرصد، في بيان له، إلى أنه "لم يتسن الوصول إلى خدمات الإنترنت، سوى من خلال شبكة افتراضية خاصة، وهي تخفي فعليا موقع الجهاز المستخدم".

ونوه بأن القياسات الفنية بيَنت أن كل خدمات الإنترنت قد تم "تقييدها عن قصد" من قبل مشغلي الاتصالات العراقيين، بطريقة مماثلة لحوادث سابقة للرقابة على الإنترنت.

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ولم يصدر اي تعليق رسمي بشأن ما ورد في بيان المرصد على الفور.

وفرضت قوات الأمن العراقية، فجر الخميس، حظرًا شاملًا للتجوال في عموم العاصمة، تطبيقًا لقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في مسعى لاحتواء موجة الاحتجاجات التي انطلقت الثلاثاء الماضي.

وقتل 12 متظاهرًا، بينهم عناصر أمن، وجرح واعتقل المئات منذ الثلاثاء، فيما تم اقتحام وإضرام النيران في مباني المحافظات ومؤسسات حكومية ومقار للأحزاب في ذي قار وميسان والنجف.

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