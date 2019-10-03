ليبيا.. عودة الهدوء إلى طرابلس بعد مواجهات بين قوات الوفاق وحفتر

وليد عبد الله / الخليج 365

عاد الهدوء الحذر إلى العاصمة الليبية طرابلس، صباح الخميس، بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة بين قوات حكومة الوفاق، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الاشتباكات بدأت في ساعة متأخرة مساء الأربعاء، واستمرت حتى فجر الخميس.

وسمعت أصوات انفجارات في أحياء متفرقة من طرابلس بشكل واضح، ما يدل على شدة تلك المواجهات.

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ويشار أن المواجهات تجددت في شارع الخلاطات وطريق المطار وعين زارة جنوبي طرابلس.

ومنذ عام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وحفتر.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس، جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

وتسعى المنظمة الدولية حاليا إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية بليبيا، لبحث سبل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.