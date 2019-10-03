التحالف الدولي: منشآتنا لم تتضر بانفجار هز المنطقة الخضراء ببغداد

العراق / عامر الحساني / الخليج 365

كشف مصدر أمني عراقي، الخميس، أن الانفجار الذي وقع فجر الخميس في العاصمة بغداد، ناجم عن استهداف صاروخين للمنطقة الخضراء الشديدة التحصين.

وفي حديث للأناضول، أفاد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الصاروخين لم يخلفا أي أضرار بشرية أو مادية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الدولي في العراق مايلز كاجينز، في بيان، أن انفجارا وقع في المنطقة الخضراء، لم يطل أيا من منشآته.

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وأفادت قناة "الحرة" الأمريكية، بسماع دوي انفجار قوي في المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية ومقار سفارات أجنبية.

ولم يصدر بيان على الفور من السلطات العراقية حول الانفجار حتى (الساعة 6:30 ت.غ).

وفرضت قوات الأمن فجر الخميس، حظرا شاملا للتجوال في عموم العاصمة بتعليمات من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في مسعى لاحتواء موجة الاحتجاجات التي انطلقت الثلاثاء الماضي.

وقتل 12 متظاهرا بينهم عناصر أمن وجرح واعتقل المئات منذ الثلاثاء، فيما تم اقتحام وإضرام النيران في مباني المحافظات ومؤسسات حكومية ومقار للأحزاب في ذي قار وميسان والنجف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.