فرض حظر تجوال شامل في العاصمة العراقية

بغداد/علي جواد/الخليج 365-



فرضّت قوات الأمن العراقية فجر اليوم، الخميس، حظرا شاملا للتجوال في العاصمة بغداد، بتعليمات من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مسعى لاحتواء موجة الاحتجاجات التي انطلقت الثلاثاء الماضي.

وقال عبد المهدي في بيان إن ذلك "من أجل المحافظة على النظام العام والأمن الداخلي والعام وحماية المتظاهرين من بعض المندسين الذين ارتكبوا عددا من الاعتداءات على القوات الأمنية والاملاك العامة والخاصة".



وأضاف أن القوات الأمنية ستسمح للحالات الإنسانية الطارئة والمسافرين عبر المطار وزوار أربعينية الامام الحسين، بالمرور بحافلاتهم عبر بغداد الى كربلاء.‎

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وقال النقيب أحمد خلف، من شرطة بغداد للأناضول، إن "قوات الأمن في عموم مناطق بغداد بدأت بتطبيق حظر شامل لتجوال الاشخاص والسيارات من الساعة الخامسة فجر اليوم وحتى إشعار آخر".



وأوضح خلف أن "القرار جاء بأمر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي للسيطرة على أعمال العنف والتظاهرات في بغداد"،لافتا الى أن "المتظاهرين لايزالون في الشوارع".



وتابع خلف أن "مدرعات الجيش نشرت فجر اليوم بالقرب من مداخل المنطقة الخضراء ووضعت في حالة استنفار للرد على أي محاولة لاقتحامها من قبل المتظاهرين".



وقتل 12 متظاهرا بينهم عناصر أمن وجرح واعتقل المئات منذ يوم الثلاثاء الماضي، فيما تم اقتحام واضرام النيران في مباني المحافظات ومؤسسات حكومية ومقار للأحزاب في ذي قار وميسان والنجف.

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