الطقس .. هطول أمطار رعدية على عدة مناطق

الخليج - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)؛ في حين يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: (نجران، حائل، القصيم) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.