فرض حظر التجوال في بغداد

الخليج - رويترز

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ليل الأربعاء/الخميس فرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد في بغداد من الساعة الخامسة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي ( 0200 بتوقيت جرينتش)، وحتى إشعار آخر ، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأعلن عبد المهدي استثناء العاملين في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء من قرار حظر التجوال، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

كما أعلن استثناء المسافرين من وإلى مطار بغداد وسيارات الإسعاف والحالات المرضية من القرار، وأوضح أن قرار حظر التجوال في المحافظات الأخرى يترك تقديره للمحافظين.