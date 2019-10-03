كيف يمكنك معرفة أن السكر مرتفع؟

الخميس 3 أكتوبر 2019 قياس السكر كتب متابعات_الخليج 365 يحدث ارتفاع مستوى السكر أو الجلوكوز بالدم عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمون أنسولين، أو لا تستطيع خلايا الجسم الاستفادة من الهرمون. ولا يعني ارتفاع السكر أن الإنسان مصاب بمرض السكري، فقد يكون سبب الارتفاع: التوتر، أو الالتهابات، أو عدم النشاط، إلى جانب عوامل أخرى. ويمكنك معرفة أن السكر مرتفع من تكرار العلامات التالية:

* الإحساس الدائم بالتعب من دون سبب واضح. Advertisements * ضبابية الرؤية وضعف تركيز البصر. * تكرار وتيرة التبول. * الإحساس الدائم بالعطش وجفاف الفم والحلق، ويرتبط ذلك بكثرة التبول كما سبق الإشارة. * تأخر شفاء الجروح. * الصداع المزمن نتيجة خلل توازن الهرمونات الخاصة بوظائف الدماغ.

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