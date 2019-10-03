بتوجيه من الملك سلمان... أمير سعودي يتدخل لإنهاء خلاف قديم

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، أنهى الأمير تركي ضمن مبادرة السلم المجتمعي التي أطلقها منذ أشهر خلافا استمر قرابة عشرين عاما بين أسرتي آل محيا وآل لافي من بللحمر شمال مدينة أبها.

وقال الأمير في حديثه للأهالي: "إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في تحقيق السلم المجتمعي بين أفراد المجتمع؛ أزف لكم البشرى بإنهاء هذا الخلاف الذي قارب عشرين عاماً بين هاتين الأسرتين العريقتين من بللحمر".

وتابع: "المجتمع المترابط بقيمه الثرية هو الذي يسير بثبات نحو مستقبل زاهر، وأن القيمة الثرية هي قيمة العفو والصفح والتسامح الذي نريد جميعاً إعادة تفعيلها في هذا المجتمع".

وأشار الأمير إلى أن "الصلح والعفو والتسامح من الأمور التي أمرنا الله بها، ومن الصفات الحميدة التي هي في الأصل أخلاق نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي حثَّ أمته على العفو والصفح من دون تحديد لنوع الإساءة وطبيعتها".