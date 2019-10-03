وكالة: مقتل 11 شخصا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق

وأضافت المصادر، لوكالة "رويترز"، أن "سبعة محتجين وشرطيا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقى أربعة مصرعهم في مدينة العمارة". يتبع...

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