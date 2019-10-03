الصدر يكشف سبب عدم خروج أنصاره في تظاهرات العراق

شدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الأربعاء، على رفضه لتعدي القوات الأمنية على المتظاهرين الذين خرجوا في بغداد وعدة محافظات أخرى للمطالبة بالإصلاح في مرافق الحكومة.
وكشف الصدر عن سبب عدم دعوته لأنصار التيار الذي يتزعمه للخروج مع المتظاهرين قائلا في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إننا لا نريد ولا نرى من المصلحة تحول التظاهرات الشعبية إلى تظاهرات (تيارية) وإلا لأمرنا ثوار الإصلاح بالتظاهر معهم، ولكننا نريد الحفاظ على شعبيتها تماما".
وأضاف الصدر: "نطالب بسلمية التظاهرات، ولو بإسنادها باعتصامات سلمية أو إضراب عام يشترك به الشعب كافة"، رافضا "التعدي على المتظاهرين العزل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عنفا".
المصدر: RT
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