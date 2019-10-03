دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي عودة تويتر للعمل من جديد بعد 4 آلاف بلاغ رسمي

عادت منصة تويتر وتويت ديك، اليوم الأربعاء، للعمل من جديد بصورة طبيعية بعد إصابتههما بعطل على مستوى العالم أثر على آلاف المستخدمين.

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موقع "آوتيدج دوت ريبورت"الذي يرصد بلاغات الأعطال، تلقى أكثر من 4 آلاف بلاغ عن العطل من بلدان في أنحاء العالم منها اليابان وكندا والهند.

شركة تويتر، قد أعلنت في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء انقطاع خدمتها عن آلاف المستخدمين:" قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة. نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعاً".

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الأزمة استمرت لعدة ساعات؛ حيث قال مسؤول من شركة تويتر في تصريحات أوردتها عنه وكالة رويترز، أنهم يفحصون مشاكل متعلقة بمنصة "تويت ديك" التي يستخدمها الصحفيون ومنتجو المحتوى الآخرون لرصد التغريدات من عدة حسابات على تويتر.المزيد:

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