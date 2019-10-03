شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الخدمة المدنية بالبحرين: تنفيذ سياسة العمل الحكومى من المنزل وفق شروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية فى البحرين، أحمد الزايد أن سياسة العمل الحكومى من المنزل سيتم تنفيذها وفق شروط وضوابط محددة مسبقا بحيث تتيح للموظف مزاولة مهامه وواجباته الوظيفية من مواقع مختلفة عن مقر العمل؛ بناء على طلب من السلطة المختصة بموافقة الديوان.

وحسب موقع الأيام البحرينى، أوضح الزايد أن الهدف من تطبيق السياسة هو خلق التوازن بين مصلحة العمل واحتياجات الموظف، وزيادة الإنتاجية وسرعة تقديم الخدمات، بالإضافة إلى زيادة الرضا الوظيفى وانتماء الموظفين والتميز والابتكار بالعمل الحكومى.

من جانبه، أوضح سعد النفيعي مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح أنه يتوجب على الموظف الالتزام ببنود اتفاقية سياسة العمل الحكومى من المنزل والحفاظ على سرية المعلومات، والالتزام بالحضور لمقر العمل متى ما طلب منه ذلك سواء للاجتماعات أو لمتابعة سير العمل، وتقديم العون اللازم للمشرف المباشر ولزملائه فى العمل والتواصل معهم بشكل فعال والرد على جميع الاتصالات وتقديم جميع الأعمال المطلوبة منه دون تأخير.