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بالصور.. خطيبة خاشقجي تثير جدلا واسعا باحتضان مالك صحيفة واشنطن بوست
الخميس 3 أكتوبر 2019
كتب
متابعات_الخليج 365
قامت خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي، نصبا تذكارية بذكرى وفاته في نفس يوم آخر مرة شاهدت فيه خاشقجي عندما دخل القنصلية، وقد ظهرت خطيبته في مشهد أثار الجدل مع مالك صحيفة «واشنطن بوست».
وطالب النشطاء في الحفل أمس بتحقيق كامل من الأمم المتحدة، كما تم كشف النقاب عن نصب تذكارية تم صنعه لخاشقجي، وقد أثارت «خديجة جنكيز» الجدل باحتضانها مالك صحيفة "واشنطن بوست" بشدة أمام الجمهور والكاميرات.
صرحت خديجة خلال الحفل، بأنها شعرت "بالقلق، الخوف والأشياء الغريبة التي لا يمكنها التعبير عنها" وفقًا للديلي ميل، وقد انتقدها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والصحف بسبب هذا الفعل وهي مسلمة ترتدي الحجاب، واعتبره عدم احترام للقيم الإسلامية.
وأضافت خلال حديثها في الحفل "في العام الماضي كنت أنتظر جمال بمفردي، والعالم كله سينتظر معي هذا العام، لكننا سننتظر العدالة لجمال"، جدير بالذكر أن خاشقجي كان يجمع الأوراق المتعلقة بزواجه منها قبل وفاته.
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