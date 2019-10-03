أغنى رجل في العالم يحضر مراسم ذكرى اغتيال خاشقجي في إسطنبول (فيديو)

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح خاشقجي، عرض بعدها فيلم قصير عن حياة الصحفي السعودي وشهادات أصدقائه عنه، وكلماته الأخيرة في المقابلات التي أجراها.

وامتدح بيزوس، خطيبة خاشقجي، خديجة جانكيز، قائلا: "لا ينبغي لأحد أن يتحمل ما فعلته، عليك أن تعرفي أنك في قلوبنا. نحن هنا وأنت لست وحدك".

وبيزوس هو أيضا مالك صحيفة "واشنطن بوست" التي كان يكتب بها خاشقجي.

وأقيمت أمس الأربعاء، أمام مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول، مراسم إحياء ذكرى اغتيال خاشقجي، حيث بدأت الفعالية عند الساعة (13:14) بتوقيت إسطنبول، وهي الساعة التي دخل فيها خاشقجي إلى قنصلية بلاده قبل عام دون أن يخرج منها مرة أخرى.

وحظيت الفعالية بمشاركة واسعة على الصعيد التركي والدولي، حيث حضرها ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب.