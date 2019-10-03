دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي واتساب يقوم باختبار خاصية التدمير الذاتي للرسائل

يعد تطبيق واتسآب من أكثر تطبيقات المراسلة الفورية استخدامًا في العالم، حيث يتبادل عليه المستخدمون يوميًا ملايين الرسائل، والتي قد تكون في بعض الأحيان تحمل معلومات خاصة أو سرية لا يرغبون أن تكون متاحة للأبد، ويبدو أنه سيكون بوسعهم فعل هذا قريبًا من خلال خاصية التدمير الذاتي للرسائل.

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حيث ذكرت تقارير تقنية أن واتسآب يقوم حاليًا باختبار ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بضبط رسائلهم على خاصية التدمير الذاتي، وذلك بعد فترة زمنية يقومون بتحديدها.

وقالت التقارير أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر ربما يكون استوحى خاصية التدمير الذاتي للرسائل المرسلة من خاصية مشابهة موجودة في تطبيق تليجرام وكذلك في بريد جوجل الإلكتروني.

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وقد قام واتسآب باختبار هذه الخاصية الجديدة في إحدى إصداراته التي تعمل على نظام تشغيل أندرويد، إلا أنها لم تكن متاحة لكل المستخدمين، وغير معلوم بعد متى سيتم إصدارها بشكل رسمي، وذلك وفقًا لما جاء في التقارير.

كما أشارت التقارير إلى أن واتسآب يتيح حاليًا لمستخدميه إمكانية حذف رسائلهم خلال 5 ثوان أو ساعة، إلا أن هذا متاح فقط في محادثات المجموعات.المزيد:

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