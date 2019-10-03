"أنصار الله" تعلق على برقية للأميرة السعودية ريما بنت بندر إلى الجالية اليهودية

وقال القحوم في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "ليس غريبا على النظام السعودي أن يبعث برقيات التهاني لليهود الصهاينة بمناسبة رأس السنة كما أسموه العبرية فيما يرسل القنابل القاتلة لأبناء الشعب اليمني وفوق هذا وذاك يسارع في تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع واتمام صفقة القرن والتحرك كأداة قذرة تنفذ المشروع الامريكي في اليمن والمنطقة".

واحتفت الصفحة الرسمية لمنظمة "قف معنا" الصهيونية بالبرقية السعودية، كما احتفت بها صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

و"قف معنا" هي منظمة صهيونية تأسست عام 2001 هدفها التوعية عن إسرائيل والشرق الأوسط، بحسب تعريفها عن نفسها في صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وقالت الصفحة: "للمرة الأولى.. السفارة السعودية في الولايات المتحدة أرسلت بطاقات معايدة لعدد من أبناء الجالية اليهودية بمناسبة رأس السنة العبرية. وكتب على البطاقة "سعادة سفيرة المملكة العربية السعودية، ريما بندر آل سعود، تبعث بأمنياتها لكم بعام سعيد وجميل".

وقالت الصفحة أن ذلك يأتي ذلك بعد أسبوع من "تهنئة دولة إسرائيل للملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي".

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أما حساب "إسرائيل بالعربية" الرسمي على "تويتر" فقال:

"إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى معايدة سفيرة المملكة العربية السعودية سعادة السفيرة ريما بندر آل سعود ليهود أمريكا بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة، ونعدها مبادرة إيجابية وخطوة على طريق التسامح والاحترام المتبادل عسى أن تتعمق هذه القنوات بما يخدم الشعب اليهودي قاطبة والشعب السعودي".

يذكر أن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، هنأ اليهود بالعالم برأس السنة العبرية الجديدة، التي بدأت يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

وهنأ بن زايد اليهود، عبر حسابه على تويتر، باستخدام عبارة عبرية شائعة الاستخدام وكتب: "Shana Tovah"، والتي تعني "عام سعيد".