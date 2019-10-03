شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى: السعودية تمول معظم مشاريعنا الإنسانية فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت منظمة التعاون الإسلامي، في منتدى شراكة الصومال الذي استضافته العاصمة مقديشو يومي 1 و2 أكتوبر 2019م.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، دعم المنظمة للصومال، لافتاً الانتباه إلى ما توليه من اهتمام خاص لمساعدة الشعب الصومالي والحكومة في سعيهما لبناء مستقبل جديد للبلاد.

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وكان الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالمنظمة السفير يوسف بن محمد الضبيعي، قد ألقى الكلمة نيابة عن الأمين العام والتي جاء فيها أيضاً التأكيد على مواصلة مكتب المنظمة في مقديشو دوره في دعم الصومال لتنفيذ خارطة الطريق 2020، واستمراره التركيز على المزيد من مشاريع التطوير والتدريب في إطار خطة التنمية الوطنية الصومالية.

وأكد الضبيعي، امتنان المنظمة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعمه المنظمة بتمويل معظم مشاريعها في الصومال, التي شملت مختلف مجالات التنمية والأنشطة الإنسانية.