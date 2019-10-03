بالفيديو والصور.. لحظات مرعبة لسيدة دخلت منطقة الأسد في حديقة حيوانات

الخميس 3 أكتوبر 2019

كتب متابعات_الخليج 365

فى لحظة مرعبة، ومشهد مروع، دخلت سيدة، أقل ما يقال عنها إنها مجنونة، داخل منطقة مخصصة لأسد، فى حديقة للحيوانات فى نيويورك، وبدأت فى السخرية منه.



ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه في نهاية الأسبوع، ومشاركته من قبل "realsobrino" امرأة مجهولة تقف مع أسد أفريقي في حديقة حيوان برونكس، وفقا لما أكدته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وكشف الفيديو أن المرأة تجاوزت حاجز الأمان الخشبي المنخفض، ودخلت داخل العلبة، وتظهر المرأة في الفيديو، وهي تحدق بالأسد في العين بينما يشاهدها الزائرون بفزع، راقب الأسد المرأة بفضول بينما كانت ترقص وتتهكم عليه.

ويظهر فى الفيديو أن المرأة تظهر وهى تلوح بهدوء وتحاول جذب انتباه الأسد.

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وأكدت حديقة حيوان برونكس الواقعة، على شبكة إن بي سي في نيويورك، قائلة إن موظفي حديقة الحيوان تلقوا تقريراً بأن شخصاً قد تسلق حاجز الأمان يوم السبت الماضى.

وقالوا: "كان هذا الإجراء انتهاكًا خطيرًا وتعديًا غير قانوني يمكن أن يؤدي إلى إصابة خطيرة أو وفاة، توجد الحواجز والقواعد للحفاظ على سلامة الزوار والموظفين والحيوانات، لدينا سياسة عدم التسامح مطلقًا بشأن التعدي وانتهاك الحواجز".

وكشفت صحيفة ديلى ميل أن المرأة لم تتضرر وقالت إنه لم يتضح ما إذا كان قد تم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها.

شاهد الفيديو من هنا..