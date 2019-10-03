الجيش اليمني: الحوثيون زرعوا حقول ألغام واستقدموا تعزيزات جنوب الحديدة

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش إن "الحوثيين زرعوا خلال اليومين الماضيين، عشرات الحقول من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في طرقات عبور المواطنين في القرى والمزارع والطرق الفرعية منها قرى منطقة عرفان وظمي وسقم جنوب مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة".
المركز الإعلامي للثورة
وذكر أن "عناصر الحوثيين نصبوا نقاط تقطع، ومنعوا المواطنين من العبور في بعض الخطوط المعهودة وأجبروهم على التحول إلى خطوط وعرة يصعب العبور فيها، قبيل زرع الألغام ذات الأحجام والأشكال المختلفة".
في سياق آخر، قالت قوات العمالقة، إن "الحوثيين حشدوا عشرات الآليات تحمل مئات المسلحين صوب منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، قادمة من المناطق المجاورة لها، تمركزت في أطراف المنطقة".
وأشارت إلى:
"إحباط محاولة تسلل للحوثيين شمال منطقة الجبلية، بعد رصد عناصرهم، وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد".
إلى ذلك، "كثف الحوثيون استهدافهم مواقع القوات المشتركة في الأطراف الجنوبية والشرقية لمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، بقذائف بي 10، وأسلحة متوسطة عيار 14.7 و12.7 ملم"، حسب قوات العمالقة.
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