شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تنعى إحدى طالباتها بعد العثور عليها متوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت جامعة جدة إحدى طالباتها؛ وذلك بعد أن وُجدت أمس الأربعاء ، متوفاة داخل إحدى دورات المياه بمقر الطالبات الرئيس بالفيصلية، واتضح فيما بعد - بحسب تقارير الجهات الأمنية - أنها أقدمت على الانتحار.

وأوضح عبدالمجيد الغامدي، المتحدث الرسمي باسم الجامعة، في بيان بهذا الشأن أن الجهات المختصة بالجامعة قامت باستدعاء الجهات الأمنية والإسعافية مباشرة، التي باشرت الحالة فورًا، كما تم استدعاء أسرتها.

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وأضاف بأن مدير الجامعة وجّه الجهات المختصة بالجامعة بعمل تقرير متكامل عن الحالة، والمتابعة مع الجهات الأمنية.

وقدم باسم الجامعة ومنسوبيها خالص العزاء والمواساة لأسرتها وأساتذتها وزميلاتها.. داعيًا الله أن يلهم الجميع الصبر، وأن يغفر لها، ويرحمها.