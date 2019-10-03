عودة خدمات تويتر بعد عطل أثر على آلاف المستخدمين

الخميس 3 أكتوبر 2019

كتب متابعات_الخليج 365

عادت خدمة شركة "تويتر" للعمل فيما يبدو، الأربعاء، بعد أن أصابها عطل على مستوى العالم لحق بموقع منصة التدوين ومنصة إدارته "تويت ديك" مما أثر على آلاف المستخدمين.



وتمكن العديد من المستخدمين الآن من الدخول على "تويتر" و"تويت ديك". ولم تصدر الشركة بيانا رسميا لتحديث أنباء العطل.

وفي وقت سابق، قالت شركة "تويتر" إن موقع التواصل الاجتماعي ومنصة "تويت ديك" التابعة له تعرضا لعطل وإن الخدمة انقطعت عن آلاف من المستخدمين في أنحاء العالم.

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وأضافت الشركة في تغريدة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء: "قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة. نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعاً".

ولم تقدم الشركة تفاصيل أخرى.

وتلقى "آوتيدج دوت ريبورت"، وهو الموقع الإلكتروني الذي يرصد بلاغات الأعطال، أكثر من 4 آلاف بلاغ عن العطل من بلدان في أنحاء العالم منها اليابان وكندا والهند.

وكان ممثل لـ"تويتر" أبلغ "رويترز" في وقت سابق بأن الشركة تفحص مشكلات متعلقة بمنصة "تويت ديك" التي يستخدمها الصحفيون ومنتجو المحتوى الآخرون لرصد التغريدات من عدة حسابات على "تويتر".