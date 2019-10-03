وقالت رغد عبر حسابها بموقع "تويتر": "معكم كل العراق أيها الأبطال الصناديد، رحم الله شهدائنا،ها أنتم تسطرون ملاحم البطولة كما عهدناكم".
وأضافت: "أنتم نسل أبطال القادسية أهل العراق شيعة وسنة وأكراد في الناصرية، الكوت، العمارة، البصرة، وديالى، وبغداد وكل ضواحيها، وكل العراق باذن الله".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، صباح اليوم الخميس، حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس حتى إشعار آخر.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رئيس الوزراء قوله: إن "حظر التجول سيبقى ساريا حتى إصدار إشعار آخر بإلغائه".
وكانت تظاهرات العراق، يوم الثلاثاء، صاخبة، ودموية أيضا، بعدما قرر العراقيون بشكل مفاجئ التعبير عن غضبهم وإسماع صوتهم للحكومة والمسؤولين فيها.
وشهدت الاحتجاجات حوادث عنف في عدد من المحافظات، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 250 آخرين، وفق مصادر طبية.
كانت هذه تفاصيل خبر "نسل أبطال القادسية"... رغد صدام حسين تعلق على التظاهرات "الدموية" المطالبة بإقالة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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