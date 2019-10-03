وكالة: دوي انفجار داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد

ولم يعرف بعد سبب الانفجار، وقد أكد جندي عراقي بالمنطقة الخضراء أن صوت الانفجار جاء من المنطقة ولكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن أمس الأربعاء حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر بعد مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 400 في يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن: "قوات الأمن العراقية تطلق الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد، فضلا عن عبور جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء".
وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء، للمطالبة بالإصلاح.
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