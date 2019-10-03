دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هواوي تحقق مبيعات قياسية: مليون هاتف في 3 ساعات

بعدما قامت هواوي بطرح هواتفها الجديدة ميت 30 وميت 30 برو للبيع في الصين خلال الأسبوع الماضي، كشفت الشركة الصينية عن تحقيقها مبيعات قياسية قدرت بمليون جهاز جديد وذلك خلال 3 ساعات فقط.

وبحسب ما أعلنه ريتشارد يو، المدير التنفيذي لهواوي خلال افتتاح متجر جديد للشركة في مدينة شنجن الصينية، فقد تحقق هذا الرقم الضخم خلال ساعات قليلة، حيث شمل حجوزات وطلبات عبر الإنترنت.

هاتف Mate 30 Pro الجديد من هواوي بخدمة وتطبيقات Huawei Mobile Services alqiyady 1 هاتف Mate 30 Pro الجديد من هواوي بخدمة وتطبيقات Huawei Mobile Services

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ووفقًا لما ذكرته تقارير إخبارية، فقد نجحت هواوي في تحقيق أرباحًا كبيرة وصلت إلى 500 مليون ين صيني في الدقيقة، مشيرة إلى أن هواتف هواوي الجديدة نالت دعمًا كبيرًا من المواطنين الصينيين، خاصة بعد العقوبات الأمريكية التي فُرضت عليها.

وأضافت التقارير أن الشركة الصينية لم تبدأ بعد في إصدار هواتفها الجديدة في أوروبا أو أي مكان آخر خارج الصين، إلا أنه من المتوقع أن تبدأ في هذه الخطوة في وقت لاحق من شهر أكتوبر الجاري.

Mate 30 RS: هاتف هواوي الفخم بتصميم بورش alqiyady 1 Mate 30 RS: هاتف هواوي الفخم بتصميم بورش

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جدير بالذكر أن هواوي لم تستخدم خدمات جوجل موبايل في أجهزتها الجديدة بسبب الحظر الأمريكي الواقع عليها،، حيث استعانت بخدمات هواوي موبايل التي تُعرف باسم Huawei Mobile Services أو اختصارًا HMS.المزيد:

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