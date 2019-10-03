«الحديقة السحرية».. جديد «دبي المتوهجة» في موسمها الخامس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

افتتح المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي أمس، حديقة دبي المتوهجة أو «جاردن جلو» بحديقة زعبيل، في موسمها الخامس، والتي بلغ عدد زوارها مليوني شخص خلال السنوات الأربع الماضية.

قال الهاجري «تعد دبي منارة للاقتصاد في المنطقة، كما يشهد قطاع السياحة في الإمارة نمواً كبيراً كل عام». وأكد أن المشاريع الفريدة، مثل الحديقة، تُعد نموذجاً متميزاً لتعاون البلدية مع القطاع الخاص، عبر مشاريع هدفها تقديم تجربة لا تنسى لجميع أفراد الأسرة، باستخدام أفضل التقنيات التي تتسم بعناصر الابتكار والإبداع، إذ تجسد الحديقة رؤية دبي في توفير الوجهات الترفيهية والسياحية التي تجذب الأنظار.

وأشار إلى أن الحديقة، عبر مواسمها الأربعة الأخيرة، استطاعت أن تكون واحدة من أبرز المشاريع الترفيهية في المنطقة، ووجهة عائلية شهيرة في دبي، بتفردها.

تم إطلاق الحديقة السحرية لأول مرة هذا العام وتقدم الخدع البصرية بأشكالها المتنوعة باستخدام 25 تصميماً من الأشكال واللوحات الهندسية التي تبعث تأثيرات بصرية متنوعة على زوار ورواد الحديقة إضافة إلى تقديمها للزوار عالماً مليئاً بالمغامرات البصرية والحسية والتعليمية في آن واحد.

يحمل الموضوع الرئيسي في الحديقة لهذا العام شعار «العودة إلى الطبيعة» والذي يضفي إثارة حقيقية تنتشر في أجواء الحديقة بصحبة الحيوانات المتوهجة في كل مكان، وتتضمن 500 من الأشكال والتصاميم المضيئة.

تضم حديقة دبي المتوهجة أكبر حديقة للمنحوتات الثلجية في المنطقة وتحتوي على العديد من المنحوتات الجليدية المضاءة وباستخدام ما يقارب 5 آلاف طن من الثلج حيث تم العمل على تشكيل المنحوتات الجليدية داخل حديقة الجليد عند درجة حرارة تبلغ 8 درجات مئوية. وتبرز في الحديقة متنزهات الفن والجليد والأشكال المضيئة، كما تقدم حديقة الديناصورات عرضها الرائع بمشاركة أكثر من 100 ديناصور متحرك مع مجموعة من الإضافات المبتكرة، وتتميز بمختبر الديناصورات الذي يعرض مراحل ولادتها فضلاً عن وجود متحف الديناصورات ويضم مجموعة من الهياكل العظمية، إضافة إلى عرض المرحلة التاريخية لانقراضها وكيف انتهى عصرها. تتألق كذلك ضمن مكونات الحديقة المتميزة الحديقة الفنية التي تم تجهيزها عن طريق إعادة تدوير نحو 100 ألف من القطع الزجاجية والخزفية والبلاستيكية والأطباق ويمكن لزوار الحديقة الفنية الجديدة متابعة العروض الخاصة بالأشكال والتصميمات الفنية الجذابة.