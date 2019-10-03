عبدالله بن زايد: أمريكا حليف مهم للإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي.

كما التقى سموه روبرت تشارلز أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، إضافة إلى مسؤولين كبار في الحكومة الأمريكية.

جرى خلال اللقاءين مع وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي الأمريكي بحث علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب وعلى وجه الخصوص الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

كما تمت مناقشة آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأثنى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين. وقال سموه «إن الولايات المتحدة الأمريكية بلد صديق وحليف مهم لدولة الإمارات، ولدينا رغبة صادقة في التعاون معها ومع شركائنا الآخرين من أجل حفظ الاستقرار في المنطقة، والسعي للتوصل إلى حلول دبلوماسية عملية للتحديات المشتركة».وأكد سموه الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين واستكشاف المزيد من فرص التعاون المشترك، بما يحقق الفوائد المرجوة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الأمريكي بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، منوهاً بمتانة علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ومشدداً على أهمية تطويرها.

كما أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن سعادته بلقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مشيداً بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين البلدين اللذين يعملان معاً لتحقيق المصالح الأمنية المشتركة.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كلاً من ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وتيم لندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي، والسفير جيمس جيفري الممثل الخاص لمعالجة الوضع السوري، والمبعوث الخاص لتحالف الجولان للقضاء على تنظيم داعش، حيث تمت مناقشة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المشتركة ومكافحة التطرف وضمان الاستقرار الإقليمي.

وحضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حفل «عشاء ماديسون» بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي.

يشار إلى أن الحفل يقام على شرف القادة والمفكرين الزائرين للولايات المتحدة الأمريكية، ويجري خلاله تبادل الآراء حول مستقبل الولايات المتحدة والعالم والاحتفاء بالقيم الحكيمة التي أرساها جيمس ماديسون رابع رؤساء الولايات المتحدة.

حضر الاجتماعات وحفل العشاء يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. (وام)