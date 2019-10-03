العلم والإيمان.. عماد رؤية سلطان لبناء الحضارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمدو لحبيب

بالنور يبدأ عرض (كتاب الله.. الصراع بين النور والظلام)، من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، و عُرض مساء أمس الأول، في افتتاح أكاديمية الفنون الأدائية في الشارقة.

النور الذي أنزله الله في كتابه، القرآن العظيم، النور الذي يشجع على استحضار المعرفة والعلم، والاشتغال بهما، وبعمارة الأرض، كان سر تفوق حضارة الإسلام، والذي من خلاله استطاعوا أن يطوروا علوماً لم تكن معروفة من قبل، وينشروا إشعاع كل ذلك للعالم أجمع، وينقذوا به الشعوب الأخرى من الجهل.

أخرج النص المخرج الإماراتي محمد العامري، ونفذته فرقة مسرح الشارقة الوطني، وشارك في تجسيده الممثلون: أحمد الجسمي، وعبدالله مسعود، وعبدالله بن حيدر، وأحمد يوسف، ورائد الدالاتي، وكانت الأغنيات من أداء الفنان والمطرب حسين الجسمي، كما ضم العرض مجاميع من جوالة مفوضية الشارقة بقيادة عبدالرحمن عبدالله، ونفذت الاستعراضات فرقة أورنينا الاستعراضية، بقيادة وتصميم ناصر إبراهيم.

حمل العرض رؤية امتزج فيها اللون مع الحركة المدروسة، مع توظيف الفضاء المسرحي بشكل متكامل، وتميزت باستخدام إبداعي للصور السينمائية في خلفيات العرض، بحيث بدت متناغمة جداً مع تطور الصراع الدرامي، ومع إدارة المجاميع الاستعراضية والتمثيلية على المسرح، وأعطى كل ذلك التفسير المناسب تماماً للرؤية الفكرية العميقة التي حملها النص، والتي جسدت ما تتعرض له أمتنا الآن من خلال تخليها عن كتاب الله، وعن العلم والمعرفة، الأمر الذي أدى إلى ظهور الظلاميين، ومحاولتهم إرهاب الناس بالباطل، ودفعهم إلى ظلمات الجهل.

اشتغل المخرج منذ البداية على توضيح التضافر بين الجانب الحكائي الحواري في النص، وبين جانبه الاستعراضي، الذي كتبه صاحب السمو حاكم الشارقة، بطريقة متكاملة جداً.

بناء

فالصراع الدرامي الذي يدور بين زعيم النور ومن يتبعه من الناس المؤمنين إيماناً حقيقياً منفتحاً على الآخر، وبين الفئة الضالة التي تتبع زعيم الظلام وتعيش على إيقاع الدم والدمار وإشعال الحرائق، وتريد الاستحواذ على كتاب الله، وتفسيره وفق ما تمليه عليها عقلياتها الإجرامية، وفكرها المنغلق الذي لا يعرف العلوم الضرورية لتفسير القرآن الكريم، والحكم به، هذا الصراع انعكس في الاستعراضات التي أضافت بعداً جمالياً، ورؤية تفسيرية أخرى للماضي الزاهر الذي كانت تعيشه الأمة الإسلامية، وللحاضر الذي ظهرت فيه بقع ظلام إرهابية، وقدم النص من خلال ذلك الحلول لمواجهة فكر التطرف والتي اختزلها في العلم والإيمان، ومن بين الجمل المفتاحية التي قدمها سموه في النص لفهم ذلك هي الجملة التي ردّدتها الاستعراضات أكثر من مرة وهي: « بالعلم والإيمان نبني الأوطان». العلم والإيمان، هما عماد رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في كل مشروعه الثقافي لبناء الحضارات، والكتاب هو الحاضن لكليهما، وكتاب الله هو الأساس الذي يوجه كل ذلك نحو مشكاة النور التي ينبغي أن تعمّ العالم كله، وقد استطاع المخرج العامري أن يلتقط تلك الإشارات من خلال نص سموه، فقدمها بإخراج وظف فيه الصورة السينمائية لمكتبة تمتلئ بأنواع الكتب، تنعكس على الديكور الثابت الذي يحتضن زعيم النور، وتلامذته، والذي يستقبل خلاله وفود الشرق والغرب الساعية للتعلم والاستفادة مما بلغه المسلمون في ذلك المجال. وعبر توظيف لعبة ضوء وصوت متقنة، ومؤثرات موسيقية، ظهر دور المكتبة والكتاب في صناعة وترسيخ تلك الحضارة العظيمة، وكان مشهد الكتب التي تتداخل مع المآذن الزاهرة، ومع النور الذي يلف المكان، دلالياً جداً، ومعبراً عن الرسالة التي أراد صاحب السمو حاكم الشارقة أن يقولها من خلال العرض، وهي أن كل نور يبدأ مع الكتاب، ومع المعرفة التي يعطينا إياها، ومع رسالة الحب والرخاء والسلام التي يحملنا إياها إلى العالم أجمع.

إنها استعادة للتاريخ بروح المؤلف المسرحي والمؤرخ الذي يمثله سموه، لذلك فقد حمل العرض إلى المتفرج نفحات من سيرة عظمة الحضارة الإسلامية، وتفوقها العلمي، وقدم شخصيات كجابر بن حيان، ويعقوب بن إسحاق الكندي، وغيرهما، في إشارة من سموه إلى أن هؤلاء ينبغي أن يكونوا قدوة للأجيال الحالية في عصرنا، وينبغي أن يعاد إحياء سيرهم من أجل تحفيز النشء والشباب على الإصرار على التفوق ودخول مجال المنجزات التي تنفع الناس جميعاً.

Advertisements

فكرة عميقة

مخرج العمل محمد العامري، أكد ل» الخليج» أن نص صاحب السمو حاكم الشارقة يحمل فكرة عميقة وأزلية، وهي فكرة الصراع والخير، وهي موجودة في كل تفاصيل حياتنا، وبين أن التصدي لإخراج مثل هذا النص يتطلب جهداً خاصاً، وقال: «هذا النص يقدم طاقة نور وحب وجمال تنبع من كتاب الله، ومن تعاليمه، فالله نور السموات والأرض، والنص يستهدف مواجهة الظلاميين الذين يحاولون أن يطفئوا نور الله بأفواههم».

وأكد العامري على أن العرض كان جماعياً ومجهوداً شارك فيه جميع الطاقم معه، وأن كل من شارك في هذا العرض ساهم في إنجاحه وتقديمه بالشكل الذي يليق بنص من نصوص صاحب السمو حاكم الشارقة.

وعن الجهد الذي بذله من أجل مقاربة النص وتقديم الإخراج الذي يناسبه قال العامري: «احتاج مني النص لرحلة بحث معمقة، فهو لا يقدم فكرة سطحية، ولا معالجة مباشرة، وكان علينا أن نترجمها بكل وسائل الجمال، وأن نغوص في عمقها»، وأشار العامري إلى أن العرض كان مسؤولية كبيرة على فرقة مسرح الشارقة الوطني ككل، وأبدى سعادته للتأثير الذي أحدثه العرض في نفوس الجمهور.

كلمات بسيطة ودالة

الممثل المخضرم وبطل العرض، أحمد الجسمي أكد أن هذه المسرحية مهمة جداً في هذه المرحلة من تاريخنا وقال: « هذا النص ليس مجرد عمل مسرحي عادي، إنه نص تاريخي بمعنى الكلمة، حيث يجسد من خلاله الصراع بين التنويريين والظلاميين، ولو تلاحظون أن النص مختزل، وبكلمات بسيطة، لكنها عميقة جداً، وتصل بسهولة إلى المتلقي، إنه فخر كبير لي أن أشارك في هذا العمل».