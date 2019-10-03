العراق «يحتج».. والدخان يحجب نهار بغداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قطع المتظاهرون العراقيون، أمس الأربعاء، طرقات سريعة تربط المحافظات ببغداد العاصمة، كما قامت قوات الأمن أيضاً بإغلاق الشوارع، وغطت سحابة من الدخان الكثيف بغداد، في اليوم الثاني من التظاهرات التي واجهتها قوات الأمن بمدافع الماء والغاز المسيل للدموع، وإطلاق الرصاص في الهواء، وسط سخط سياسي، وانتقادات، وتعبير عن القلق،فيما ارتفعت محصلة الضحايا الى تسعة قتلى.

وغطت سحب الدخان الأسود سماء العاصمة نتيجة إحراق الإطارات من قبل المتظاهرين. وقطع متظاهرون عراقيون،أمس الأربعاء،باحراق الاطارات بكثافة لقطع خط السير السريع الذي يربط مناطق الكرخ بمطار بغداد الدولي، وخط سريع «القناة» بجانب الرصافة الذي يربط المحافظات الجنوبية بالعاصمة ،وطريق محمد القاسم السريع في جانب الرصافة .

وتظاهر المئات في منطقة الأعظمية في بغداد، وطالبوا الحكومة بتقديم الخدمات، وإصلاح الوضع العام في البلد.

وفي منطقة الزعفرانية، تعرضت سيارة للحرق وفي داخلها عدد من الأطفال، بينما نزلت المرأة التي كانت تقودها وهي في حالة رعب وصراخ، حزناً على أطفالها الذين احترقوا داخل السيارة.

وردد المتظاهرون هتافات تتراوح بين طلبات لإسقاط النظام، وإسقاط الحكومة، وإيجاد فرص عمل. وكانت التظاهرات في عمومها عفوية ولا يوجد ممثلون، أو متحدثون باسم المتظاهرين.

وكانت قوات الأمن العراقية أطلقت النار في الهواء لتفريق التظاهرات الجديدة في بغداد،وفق ما أعلنه التلفزيون العراقي. فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء، بانطلاق تظاهرة سلمية في الزعفرانية، والأعظمية في بغداد. فيما انتشر الجيش العراقي، فجر الأربعاء، في شوارع الناصرية لدعم قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين.

وأفاد مراسل «العربية» بإصابة ضابط وجنديين إثر تعرضهم للضرب وسط بغداد، كما أشار إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين بسبب خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وكانت وكالة الأنباء العراقية، أفادت بأن ممثلين عن المتظاهرين قرروا إنهاء التظاهرات بعد لقائهم مسؤولين حكوميين، عقب اشتباكات صباحية بين متظاهرين وقوى الأمن قرب ساحة التحرير ببغداد. وانتشرت قوات مكافحة الشغب والطوارئ والرد السريع والشرطة وسط بغداد، كما أغلق الأمن جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء ببغداد.

واتسعت التظاهرات إلى محافظات الناصرية والنجف والسماوة وديالى وواسط والحلة في ظل انتشار غير مسبوق لقوات الأمن، حيث رافق هذه المظاهرات إحراق الإطارات وتصاعد سحب سوداء في سماء هذه المناطق والمدن.

من جانب آخر، طالب مستشار رئيس الوزراء العراقي، عبد الحسين عبطان، بالاستماع إلى المتظاهرين، وتحقيق مطالبهم.وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، إن «التظاهر السلمي مكفول دستورياً». وأضاف، «يجب تأمين الحماية للمتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم المشروعة وتلبيتها».

وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن الحكومة فشلت في حماية المتظاهرين، مشيرة إلى سقوط ثلاثة قتلى مدنيين في تظاهرات بغداد وذي قار، اول أمس الثلاثاء، وأمس الأربعاء. مؤكدة اعتقال37 من المتظاهرين في البصرة، وواسط، والنجف.

ودعا الرئيس العراقي برهم صالح ، امس الأربعاء، قوات الأمن إلى ضبط النفس . وقال على «تويتر» إن «التظاهر السلمي حق دستوري (...) أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين» الذين يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، عن «قلق بالغ»، داعية السلطات إلى «ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات».

ودعا عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة إلى اجتماع طارئ للبرلمان يبحث تظاهرات بغداد.

وأصدر ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي بياناً دان فيه بشدة استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين السلميين. كما طالب الحكومة بفتح تحقيق شامل للوصول إلى العدالة.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن الاعتداء على المطالبين بلقمة العيش خيبة وليس هيبة. وقال «على الرئاسات الثلاث فتح تحقيق عادل بأحداث ساحة التحرير في بغداد».



الفياض يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي أوضاع المنطقة

بحث مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الأربعاء، العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. وقال مكتب الفياض في بيان، إنه «التقى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في واشنطن». وأضاف البيان أن «الطرفين بحثا العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة».